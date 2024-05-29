وزير الخارجية الأردنية: اعتراف إسبانيا بفلسطين خطوة تاريخية

(وكالات)

علق وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على قرار إسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدًا على اتخاذ إسبانيا خطوة "تاريخية" في مسألة الاعتراف بفلسطين.

وأكد الصفدي، على تضامن المملكة الأردنية، مع إسبانيا في مواجهة التهديدات الإسرائيلية بعد اعترافها بفلسطين كدولة مستقلة كاملة السيادة.

وقال الصفدي، إن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في انتهاك القانون الدولي بلا رجعة، مشددًا على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام سيتحقق فقط بإقامة دولة فلسطينية.

واعترفت مدريد أمس الثلاثاء بفلسطين رسميًا كدولة مستقلة، بعد التمهيد للإعلان منذ أيام، حيث قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن الاعتراف بفلسطين سيكون أساس تحقيق السلام في المنطقة.