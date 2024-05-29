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وقفت للجانب الصحيح.. وزير الخارجية السعودي يرحب باعتراف إسبانيا بفلسطين

03:48 م الأربعاء 29 مايو 2024

الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود

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(وكالات)

علق وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، على قرار إسبانيا بالاعتراف بفلسطين كدولة كاملة السيادة، قائلًا إن إسرائيل وقفت إلى الجانب الصحيح من التاريخ.

وأفاد بن فرحان، أن الوقت قد حان لبدء تطبيق حل الدولتين، مؤكدًا أن وجود دولة فلسطينية في المنطقة سيعمل على تحقيق الأمن.

كما طالب بن فرحان بوقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة من أجل إحلال السلام في المنطقة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أمس الثلاثاء، الاعتراف رسميًا بفلسطين كدولة كاملة السيادة، مؤكدًا على أن تلك الخطوة هي بداية إحلال السلام في المنطقة.

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي اعتراف إسبانيا بفلسطين إسرائيل
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