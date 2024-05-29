السويد تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بـ1.2 مليار دولار

ستوكهولم - (د ب أ)

أعلنت السويد، اليوم الأربعاء، عن تزويد أوكرانيا بطائرتي استطلاع من طراز "إيه إس سي 890"، كجزء من حزمة جديدة من المساعدات العسكرية تعد الأكبر من نوعها التي تقدمها الدولة الاسكندنافية لكييف.

وقال وزير الدفاع السويدي، بال جونسون، في مؤتمر صحفي في ستوكهولم، إن المساعدات، التي تم الإعلان عنها اليوم الأربعاء، تبلغ قيمتها الإجمالية 3ر13 مليار كرونة (3ر1 مليار دولار)، وتشمل طائرتين من طراز "إيه إس سي 890" من إنتاج شركة "ساب ايه بي" مزودتين بنظام راداري من طراز "إيري" الذي يمكن استخدامه لرصد الطائرات المسيرة والصواريخ والطائرات، وكذلك الأهداف المحمولة بحرا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف جونسون "لقد أجرينا مناقشات مكثفة مع الدول الأعضاء في تحالف الطائرات المقاتلة، وتوصلنا لتقييم بأن التبرع بطائرات الاستطلاع والتحكم من طراز إيه إس سي 890 سيكون له أكبر الأثر على الدفاعات الجوية الأوكرانية".

وتكافح أوكرانيا حاليا للدفاع عن منطقة خاركيف ضد الهجمات الجوية الروسية، نظرا لقربها من الحدود.