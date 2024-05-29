المتحدث باسم حكومة الاحتلال: إسرائيل لا تقوم بأي إبادة جماعية في غزة

(وكالات)

صرح المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تريد أن ترى قطاع غزة خاليًا من السلاح، بعد انتهاء الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وزعم ليفي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يقوم بأي عمليات إبادة جماعية في قطاع غزة، مضيفًا أن "إسرائيل جاهزة للسلام مع من يريد ذلك".

ووصف ليفي حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بـ "الدفاع عن النفس"، مؤكدًا على استمرار الحرب لحين تحقيق أهداف الحرب المتمثلة في القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة.

وقال ليفي، إن آلاف الإسرائيليين لا يستطيعون العودة لمنازلهم في الشمال بسبب هجمات حزب الله اللبناني على الشمال الإسرائيلي.