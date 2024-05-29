حماس تطالب الإدارة الأمريكية بالتوقف عن الكيل بمكيالين

(وكالات)



أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، ما أسمته "تعامي" إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أثناء الحكم على مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، مستنكرة تجاهل واشنطن للمجازر المروعة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق النازحين في مدينة رفح.

وعلقت حماس على التصريحات الأمريكية المعتقدة بأن إسرائيل لم تتجاوز الخط الأحمر بعد في غزة، قائلة تدل على استهتار الولايات المتحدة وتواطؤها في قتل المدنيين الفلسطينيين.

وحملت حركة حماس في بيانها الإدارة الأمريكية مسؤولية المجازر المرتكبة بحق الفلسطينيين في غزة، مطالبة إياها بالتوقف عن "الكيل بمكيالين ووقف شراكتها في قتل الفلسطينيين ".