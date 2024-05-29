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BBC

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: الحرب في غزة ستستمر لـ7 أشهر إضافية

02:22 م الأربعاء 29 مايو 2024

تساحي هنجبي

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(وكالات)

صرح مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، اليوم الأربعاء، أن الحرب في قطاع غزة ستستمر 7 أشهر آخرين بحد أدنى، وذلك حسبما نقلت عنه وكالة أنباء "رويترز".

ومن المنتظر أن تبدأ مفاوضات التهدئة وتبادل الأسرى، مطلع الأسبوع القادم بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل حيث يسافر وفدا حركة حماس وإسرائيل إلى العاصمة القطرية الدوحة خلال أيام.

وكانت إسرائيل قد رفضت اتفاق التهدئة الذي اقترحه الوسطاء، رغم وصفه سابقًا بـ "السخي" بينما وافقت حماس على المقترح وقالت إنه أقرب لوجهات نظرها.

تساحي هنجبي مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الحرب في غزة طوفان الأقصى
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