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BBC

"أقضوا عليهم".. نيكي هيلي تكتب على صواريخ إسرائيلية قبل استهداف غزة (صور)

02:12 م الأربعاء 29 مايو 2024
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    نيكي هيلي تكتب على صواريخ إسرائيلية
  • عرض 3 صورة
    نيكي هيلي تكتب على صواريخ إسرائيلية
  • عرض 3 صورة
    نيكي هيلي تكتب على صواريخ إسرائيلية

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وكالات


أثارت المرشحة الجمهورية السابقة للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وسفيرة واشنطن السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، حالة من الغضب، بعد تدوينها عبارة "أٌقضوا عليهم" على صاروخ إسرائيلي خلال زيارتها لتل أبيب.

وزارت هيلي، التي انسحبت من السباق الانتخابي الرئاسي الأمريكي، قاعدة عسكرية إسرائيلية، في زيارة تضامن ودعم لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وجاءت زيارة هايلي إلى الحدود الشمالية لإسرائيل بعد يوم من غارة إسرائيلية أسفرت عن استشهاد 45 شخصًا في مخيم للنازحين الفلسطينيين في رفح.

نيكي هيلي صواريخ إسرائيلية استهداف غزة الانتخابات الرئاسية الأمريكية
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