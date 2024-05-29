إعلان

BBC

جيش الاحتلال يعلن إصابة 26 عسكريًا خلال 24 ساعة

02:00 م الأربعاء 29 مايو 2024

جيش الاحتلال أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إصابة 26 عسكريًا خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 3 عسكريين وإصابة 5 آخرين، خلال الاشتباكات الدائرة مع كتائب المقاومة الفلسطينية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، إن من بين المصابين الـ5 يوجد 3 بحالة خطرة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، إصابة 13 عسكريًا خلال الاشتباكات الدائرة في قطاع غزة.

جيش الاحتلال قطاع غزة كتائب المقاومة الفلسطينية مدينة رفح
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بلينكن يزور مولدافيا لدعم تطلعاتها الغربية في مواجهة روسيا

إعلان

إعلان

مجلس الوزراء: رفع سعر رغيف الخبز المدعم لـ 20 قرشًا بداية من يونيو المقبل
3 شرائح.. اعتماد زيادة أسعار الأدوية (تصل إلى 50%)
اللحمة الطازجة بـ 285 جنيها.. التموين تزف بشرى سارة للمواطنين قبل عيد الأضحى
أعلى من المعدل الطبيعي.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن درجات الحرارة الأيام المقبلة