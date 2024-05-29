جيش الاحتلال يعلن إصابة 26 عسكريًا خلال 24 ساعة
(وكالات)
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إصابة 26 عسكريًا خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 3 عسكريين وإصابة 5 آخرين، خلال الاشتباكات الدائرة مع كتائب المقاومة الفلسطينية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وقال جيش الاحتلال، إن من بين المصابين الـ5 يوجد 3 بحالة خطرة.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، إصابة 13 عسكريًا خلال الاشتباكات الدائرة في قطاع غزة.
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