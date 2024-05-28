تعليق جلسة البرلمان الفرنسي بعد رفع نائب علم فلسطين احتجاجاً على الوضع في غزة "فيديو"

وكالات

قام النائب عن حزب "فرنسا الأبية" اليساري، سيباستيان ديلوجو، برفع علم فلسطين في الجمعية الوطنية الفرنسية "البرلمان" اليوم الثلاثاء، وذلك خلال طرح سؤال على الحكومة بشأن الوضع في قطاع غزة، مما أدى إلى تعليق الجلسة واستبعاده من البرلمان لمدة 15 يوماً.

أدانت رئيسة الجمعية، يائيل برون بيفيه، النائبة عن المعسكر الرئاسي، هذا السلوك ووصفته بأنه "غير مقبول"، إذ تنص الأنظمة على فرض عقوبات على أي عضو يشارك في مظاهر تخل بالنظام أو تثير الاضطرابات.

وعلق ديلوجو على رفع علم فلسطين قائلا، إن تصرفه كان بمبادرة شخصية، وبرر خطوته برغبته في "إيقاظ" رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، ودعاه إلى التوقف عن بيع الأسلحة لإسرائيل والاعتراف بدولة فلسطين وإلغاء الاتفاقيات الأوروبية مع إسرائيل.

وأضاف ديلوجو: "لا يهمني على الإطلاق العقوبة التي ستمنحني إياها الجمعية الوطنية".