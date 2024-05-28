ضربة قوية.. الطقس يدمر الميناء الأمريكي في غزة ويخرجه عن العمل



وكالات

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، توقف المساعدات مؤقتًا القادمة عبر ميناء غزة بسبب الدمار الذي لحق بجزء منه.

وقالت صحيفة ذا تايم أوف إسرائيل، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين إن جزءًا من رصيف الجيش الأمريكي على ساحل غزة قد انقطع، ما جعله غير صالح للعمل مؤقتًا، في أحدث ضربة لجهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.

ويقول المسؤولون الأمريكيون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إنهم يعتقدون أن سوء الأحوال الجوية هو سبب انقطاع الجزء الخاص بالميناء، دون الحديث عن التفاصيل الخاصة بحجم الدمار أو حتى المدة التي من المتوقع أن يستغرقها للعودة إلى العمل واستئناف العمليات من جديد.

ومنذ أن بدأ الرصيف عملياته، نقلت الأمم المتحدة 137 شاحنة مساعدات من الرصيف إلى داخل غزة، وفقًا لمتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.