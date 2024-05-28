"نشعر بحزن بالغ".. أول تعليق من أمريكا على مجزرة خيام رفح

وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تشعر بحزن بالغ إزاء الخسائر المأساوية في الأرواح في غزة.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أننا سنتابع نتائج التحقيق الذي تعهدت إسرائيل بإجرائه فيما يتعلق بالحادث في رفح، موضحة أن إسرائيل لها الحق في تعقب حركة المقاومة الإسلامية "حماس" زاعمة أن مسلحيها يختبئون بين المدنيين.

وتابعت، أن واشنطن تواصلت مع إسرائيل للتعبير عن قلقها العميق تجاه ما حدث في رفح.

كان المستشار الألماني أولاف شولتس، قال إن بلاده على اتصال وثيق مع الوسطاء في الولايات المتحدة ومصر وقطر قائلة: "ممتنون جدا لجهودهم الدؤوبة"

وأضاف المستشار الألماني، أنه يجب على إسرائيل أن تلتزم بالقانون الدولي في تصرفاتها في غزة، موضحا أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية ضمان وصول المساعدات الضرورية إلى قطاع غزة.

وتابع شولتس، أن ما وقع بالأمس في رفح وقصف لمخيم للاجئين وقتل العديد من الأبرياء أمر مأساوي.