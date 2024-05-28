"ستسمعون الحقيقة".. المقاومة تنشر مقطع فيديو جديد لأسير إسرائيلي في غزة
وكالات
نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة "الجهاد"، مقطع فيديو لأسير إسرائيلي في غزة، يدعى ألكسندر توربانوف.
وظهر في المقطع الأسير وهو يوجه رسالة إلى مواطني إسرائيل والمتظاهرين، قائلا: "في الأيام القليلة القادمة ستسمعون مني الحقيقة، بخصوص ما جرى لي ولعشرات الأسرى في غزة، أطلب منكم أن تنتظروا بصبر".
⚠️⭕سرايا القدس تنشر فيديو لاحد المحتجزين pic.twitter.com/iPXYnzAh7h— ruba salim mortada (@MortadaRoba) May 28, 2024
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