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BBC

"ستسمعون الحقيقة".. المقاومة تنشر مقطع فيديو جديد لأسير إسرائيلي في غزة

08:14 م الثلاثاء 28 مايو 2024

أرشيفية

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وكالات
نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة "الجهاد"، مقطع فيديو لأسير إسرائيلي في غزة، يدعى ألكسندر توربانوف.
وظهر في المقطع الأسير وهو يوجه رسالة إلى مواطني إسرائيل والمتظاهرين، قائلا: "في الأيام القليلة القادمة ستسمعون مني الحقيقة، بخصوص ما جرى لي ولعشرات الأسرى في غزة، أطلب منكم أن تنتظروا بصبر".

سرايا القدس أسير إسرائيلي غزة طوفان الأقصى
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