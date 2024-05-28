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خادم الحرمين يأمر باستضافة ألف حاج من أسر الضحايا والجرحى الفلسطينيين

03:47 م الثلاثاء 28 مايو 2024

الملك سلمان بن عبد العزيز

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(وكالات)

أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، باستضافة 1000 حاج من أسر الضحايا والأسرى والجرحى الفلسطينيين.

كما تضمنت توجيهات العاهل السعودي، استضافة 2322 حاجا وحاجة من أكثر من 88 دولة، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وجاءت توجيهات خادم الحرمين، بعد ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في منطقة تل السلطان غربي مدينة رفح حيث قامت قوات الاحتلال بقصف خيام النازحين ما أدى لاندلاع النيران ووقوع عشرات الشهداء والإصابات.

الملك سلمان بن عبد العزيز أسر الضحايا الجرحى الفلسطينيين خادم الحرمين
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