الهلال الأحمر السعودي: جهزنا 694 من أسطولنا الإسعافي لموسم حج هذا العام

الرياض - (د ب أ)

أعلن المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي، الدكتور يوسف الصفيان، أن الهيئة أنهت استعداداتها لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن لموسم الحج هذا العام.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء، عن الصفيان قوله إن الهيئة سخرت جميع إمكانياتها من القوى البشرية وأسطول خدماتها الإسعافية الأرضية والجوية، المتمثلة بسيارات الإسعاف وعربات الكوارث والاستجابة السريعة، إضافة لطائرات الإسعاف الجوي والدراجات النارية وعربات الجولف المدعمة للعملية الإسعافية الميدانية وتوظيف الجوانب التقنية في عملها الإسعافي لتقديم خدمات إسعافيه ذات جودة عالية.

وأضاف أن الهيئة تشارك في حج هذا العام تحت شعار "يسر وطمأنينة"، حيث توفر أكثر من 2540 من الكوادر الطبية الإسعافية والإدارية، ما بين أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف وطب الطوارئ، موزعين على 98 مركزاً إسعافياً في المنافذ وطرق الحاج والعاصمة المقدسة والحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة.

وأشار إلى أن الهيئة تستعين بنخبة من القوى البشرية الإدارية لرفع الجاهزية والتخطيط وتقديم الدعم اللوجستي لضمان الاستدامة التشغيلية للخدمة الإسعافية، بالإضافة إلى دعم قواتها البشرية من العاملين في الميدان بأكثر من 694 من أسطولها الإسعافي الذي يتكون من 320 سيارة إسعاف و 13 سيارة استجابة متقدمة و 7 طائرات إسعاف جوي وطائرتين إخلاء طبي و 15 دراجة نارية و 150 عربات قولف، و 150 سكوتر كهربائي، إضافة إلى 27 دراجة كهربائية و 10 باصات إسعافيه، وسيارات خدمة لدعم العمل الإسعافي والإداري خلال مهمة حج هذا العام.

ولفت الصفيان إلى أنه يعمل مع الهيئة هذا العام أكثر من 96 من العاملين في الترحيل الطبي بالعاصمة المقدسة، مشيرا إلى وجود مترجمين بعدة لغات لدعم استقبال وترحيل البلاغات الإسعافية في مواسم الحج وتقديم التعليمات ما قبل وصول الفرق الإسعافية لزيادة فرص النجاة وتحسين جودة الحياة من خلال الاستجابة السريعة للمستجيب الأول.

وأوضح أن الهيئة دعمت أعمال الحج بأكثر من 595 متطوعاً يعملون تحت مظلة الفريق التطوعي في مختلف التخصصات الطبية والإسعافية، وتتمثل مشاركتهم في دعم تقديم الخدمات الإسعافية في مختلف المواقع والعمل على توعية وتثقيف الحجاج على أهم الطرق الوقائية من الأمراض والإصابات.