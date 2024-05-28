إعلان

BBC

التشيك تؤيد حق أوكرانيا في ضرب أهداف في الأراضي الروسية

02:50 م الثلاثاء 28 مايو 2024

‏التشيك

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

براغ - (د ب أ)

استجابت الحكومة التشيكية بشكل إيجابي لدعوة ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، للسماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الغربية لضرب الأراضي الروسية.

وقال رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا، في براغ اليوم الثلاثاء، إن "أوكرانيا لديها بالتأكيد كل الحق في استخدام جميع سبل الدفاع (عن نفسها)، باعتبارها دولة تتعرض للهجوم"، واصفا الموقف بأنه "منطقي بكل بساطة".

ويتفق خبراء قوانين الحرب بشكل عام، على أن الهجمات التي تشنها أوكرانيا على أهداف عسكرية في روسيا، يغطيها القانون الدولي كجزء من دفاعها.

إلا أن بعض الدول الغربية التي تدعم أوكرانيا، مثل ألمانيا، مترددة. وتخشى هذه العواصم من أن تفسر موسكو السماح لكييف باستخدام الأسلحة المتقدمة التي يقومون بتزويد أوكرانيا بها لمهاجمة الأراضي الروسية، بأنها صارت طرفا مباشرا في الحرب.

التشيك براغ أوكرانيا الأراضي الروسية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* تفاصيل القروض الشخصية في 3 بنوك بعد قرار تثبيت الفائدة
* الثانوية العامة حصريا.. "مصراوي" و"أشطر" يطلقان أقوى سلسلة مراجعات مجانية
* أسعار الثوم تقفز إلى 70 جنيها.. والشعبة توضح الأسباب
* أمطار وحجب أشعة الشمس.. بيان مهم بشأن طقس الساعات المقبلة