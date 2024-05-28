التشيك تؤيد حق أوكرانيا في ضرب أهداف في الأراضي الروسية

براغ - (د ب أ)

استجابت الحكومة التشيكية بشكل إيجابي لدعوة ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، للسماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الغربية لضرب الأراضي الروسية.

وقال رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا، في براغ اليوم الثلاثاء، إن "أوكرانيا لديها بالتأكيد كل الحق في استخدام جميع سبل الدفاع (عن نفسها)، باعتبارها دولة تتعرض للهجوم"، واصفا الموقف بأنه "منطقي بكل بساطة".

ويتفق خبراء قوانين الحرب بشكل عام، على أن الهجمات التي تشنها أوكرانيا على أهداف عسكرية في روسيا، يغطيها القانون الدولي كجزء من دفاعها.

إلا أن بعض الدول الغربية التي تدعم أوكرانيا، مثل ألمانيا، مترددة. وتخشى هذه العواصم من أن تفسر موسكو السماح لكييف باستخدام الأسلحة المتقدمة التي يقومون بتزويد أوكرانيا بها لمهاجمة الأراضي الروسية، بأنها صارت طرفا مباشرا في الحرب.