الأمم المتحدة: انتشال 6 جثث بعد أيام من الانهيار الأرضي في بابوا غينيا الجديدة

ولنجتون - (د ب أ)

ذكرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنه تم انتشال ست جثث فقط من بين كتل الصخور التي يبلغ عمقها نحو ثمانية أمتار، بعد أربعة أيام من الانهيار الأرضي الضخم الذي وقع في المرتفعات الوسطى النائية في بابوا غينيا الجديدة.

وقال مكتب الأمم المتحدة في بابوا غينيا الجديدة، في بيان، إن إجمالي عدد السكان المتضررين، بما في ذلك أولئك الذين يحتاجون إلى إجلاء محتمل، يقدر بنحو 7849 شخصا، منهم نحو 42% دون سن 16 عاما.

وأضاف البيان أن عدد الجثث التي تم انتشالها "من المتوقع أن يرتفع مع استمرار جهود انتشالها وسط تحديات ناجمة عن عدم استقرار ظروف الانهيارات الأرضية".

وقالت وكالة مكافحة الكوارث في بابوا غينيا الجديدة إن أكثر من ألفي شخص ربما دفنوا تحت الأنقاض.

وتضررت عدة قرى في إقليم إنجا عندما انهار جزء من جبل في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضي في المرتفعات الوسطى النائية في بابوا غينيا الجديدة.

وتقول الحكومة والمستجيبون للطوارئ إن الناجين بحاجة ماسة إلى المياه النظيفة والغذاء والملابس والمأوى والدواء والدعم النفسي.

وتعهدت أستراليا ونيوزيلندا بتقديم مساعدات بملايين الدولارات لبابوا غينيا الجديدة في أعقاب الانهيار الأرضي المميت.

وقال نائب رئيس الوزراء النيوزيلندي وينستون بيترز اليوم الثلاثاء إن الحكومة وافقت على عرض للمساعدة العملية والمالية بقيمة نحو 5ر1 مليون دولار نيوزيلندي (923 ألف دولار أمريكي) للمساعدة في الاستجابة.

وكتب بيترز على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) إن الانهيار الأرضي في مقاطعة إنجا في بابوا غينيا الجديدة مأساة مطلقة. تعاطفنا مع جميع المتضررين بشكل مباشر وشعب وحكومة بابوا غينيا الجديدة".

وأضاف بيترز: "ستتشكل الطبيعة الدقيقة لمساعداتنا وفقا لاحتياجات المجتمعات المتضررة، على النحو الذي تحدده المناقشات الجارية مع سلطات بابوا غينيا الجديدة".

وخلال الليل، أعلن نائب رئيس الوزراء الأسترالي ريتشارد مارليس عن تقديم مساعدات إنسانية أولية بقيمة 5ر2 مليون دولار أسترالي (6ر1 مليون دولار أمريكي).

وكتب على منصة (إكس): "كجار وصديق مقرب، سنفعل كل ما في وسعنا لتقديم الدعم".

وقال مارليس إن قوات الدفاع الأسترالية تعمل بشكل وثيق مع نظرائها في بابوا غينيا الجديدة.

وأضاف: "هذا العمل هو دليل آخر على الشراكة الوثيقة بين بلدينا وجيشينا".