يانمار تسلم الصين 49 ألف مشتبه في عمليات احتيال عبر الإنترنت

بكين - (د ب أ)

ذكرت وزارة الأمن العام الصينية أنه منذ يوليو الماضي، سلمت ميانمار إلى السلطات الصينية أكثر من 49 ألف مشتبه جنائي في عمليات احتيال عبر الاتصالات والإنترنت.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن مسؤولين بوزارة الأمن العام قولهم في مؤتمر صحفي، إن العديد من العصابات الإجرامية المرتبطة بالاحتيال تعرضت لضربات ساحقة مع اعتقال عدد من المشتبه بهم الرئيسيين.

يشار إلى أن عدد قضايا الاحتيال عبر الاتصالات والإنترنت في شمال ميانمار - التي شملت مواطنين صينيين – ظل مرتفعا منذ بداية عام 2023، ما أدى في كثير من الأحيان إلى أعمال إجرامية أخرى مثل عبور الحدود غير القانوني والاحتجاز غير المشروع. لذلك شنت الوزارة حملات ضخمة على مثل هذه الجرائم، ما أسفر عن نتائج مهمة.

وقالت الوزارة إنه على مدار الأعوام الخمسة الماضية، تمكنت أجهزة الأمن العام في أنحاء البلاد من ضبط أكثر من 94ر1 مليون قضية احتيال في مجال الاتصالات والإنترنت.