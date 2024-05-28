الصحة العالمية: نقص المساعدات داخل غزة أدى لخنق قدرة المنظمة على تقديم المساعدات

(وكالات)

حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم جيبرييسوس، اليوم الثلاثاء، من تداعيات إغلاق حدود مدينة رفح ونقص الوقود والمساعدات لدى أهالي غزة، قائلًا إن نقص المساعدات أدى لخنق قدرة المنظمة على دعم النظام الصحي داخل القطاع.

وأضاف تيدروس، أن نحو مليون نازح فلسطيني داخل القطاع باتوا يبحثون مجددًا عن مأوى آمن، مع تصاعد الأعمال العسكرية داخل مدينة رفح.

وكانت مدينة رفح تأوي نحو 1.7 مليون نازح فلسطيني، لكن منذ بدء قوات الاحتلال الإسرائيلي اجتياح رفح نزح عدد كبير منهم بحثًا عن مناطق آمنة، خاصة بعد قصف خيام النازحين غربي المدينة وهو ما أدى لاستشهاد العشرات بينهم.

