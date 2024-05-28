مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

القدس - (د ب أ)

أفاد تقرير فلسطيني بـ "اقتحام مستعمرين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) اليوم عن شهود عيان قولهم إن "هؤلاء المستعمرين اقتحموا الأقصى عبر مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته".

ووفق الشهود ، "شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى".