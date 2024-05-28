إعلان

BBC

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

12:34 م الثلاثاء 28 مايو 2024

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القدس - (د ب أ)

أفاد تقرير فلسطيني بـ "اقتحام مستعمرين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) اليوم عن شهود عيان قولهم إن "هؤلاء المستعمرين اقتحموا الأقصى عبر مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته".

ووفق الشهود ، "شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى".

مصانع غذائية - (د ب أ) القدس إسرائيل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الصحة العالمية: نقص المساعدات داخل غزة أدى لخنق قدرة المنظمة على تقديم المساعدات

إعلان

إعلان

* الثانوية العامة حصريا.. "مصراوي" و"أشطر" يطلقان أقوى سلسلة مراجعات مجانية
* أسعار الثوم تقفز إلى 70 جنيها.. والشعبة توضح الأسباب
* أمطار وحجب أشعة الشمس.. بيان مهم بشأن طقس الساعات المقبلة