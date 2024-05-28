شهباز يهنئ الشعب الباكستاني بذكرى الانضمام لقائمة الدول النووية

إسلام أباد - (د ب أ)

هنأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مواطني بلاده، اليوم الثلاثاء، بمناسبة "يوم تكبير"، وهو عيد وطني تخليدا لذكرى انضمام باكستان للدول النووية، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان".

وقال شريف إن اليوم يرمز إلى جهد جماعي لكافة جوانب القوة الوطنية ، والتغلب على ما بدا وكأنه تحد لا يمكن التغلب عليه وتحقيق علامة فارقة في القدرات الدفاعية للبلاد.

وأضاف شريف في تدوينة على حسابه بموقع "إكس" للتواصل الاجتماعي: " يمثل تاريخ 28 مايو أكثر من مجرد إحياء لذكرى يوم واحد. إنه تلخيص لمسار أمتنا الشاق والرائع نحو إقامة حد أدنى من الردع ذي مصداقية".

وتابع: "كشف رئيس الوزراء نواز شريف في هذا اليوم التاريخي من عام 1998، النقاب عن قيادة جريئة برفضه الضغوط والإغراءات المدمرة للأعصاب، ليجعل من باكستان دولة مسلحة نوويا".

وأضاف شريف: "أشيد أيضا برئيس الوزراء ذو الفقار علي بوتو، مؤسس البرنامج النووي الباكستاني لبصيرته الاستراتيجية والتزامه الثابت بالقضية".

وصارت باكستان في اليوم الدولة السابعة التي تمتلك أسلحة نووية، والأولى في العالم الإسلامي. وأصبح العالم النووي الباكستاني الدكتور عبد القدير خان بطلاً قومياً بعد هذا اليوم.