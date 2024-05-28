انطلاق قافلة من المتظاهرين الإسرائيليين تعبيرا عن غضبهم من الحكومة الإسرائيلية

تل أبيب - (د ب أ)

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، قافلة من المتظاهرين الإسرائيليين الذين يسيرون بسياراتهم على الطرق السريعة ببطء، للتعبير عن غضبهم من الائتلاف الحاكم اليميني المحافظ الذي يتزعمه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

وأوضح منظمو الاحتجاجات، أن السيارات تسير على الطرق السريعة في البلاد بأقل سرعة مسموح بها، وهي 55 كيلومترا في الساعة، عن قصد.

ويطالب المشاركون، تحت شعار "حملة إعادة التفويض إلى الشعب"، بإجراء انتخابات جديدة.

ومن جانبها، قالت الناشطة البارزة شيكما بريسلر، عند بداية انطلاق الاحتجاجات، إن المواطنين فقدوا الثقة في القيادة السياسية، ولا سيما منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الاول/أكتوبر الماضي.

وكانت بريسلر واحدة من الوجوه التي ظهرت في احتجاجات العام الماضي ضد الإصلاحات القضائية الخاصة بنتنباهو، وكانت شخصية رئيسية في المظاهرات الأخيرة ضد حكومته.