فيديو| "هارفارد.. هل تسمعيننا؟".. خريجة أمريكية تنتقد الجامعة لحرمان 13 طالبًا مؤيدين للفلسطينيين من التخرج

وكالات

انتقدت طالبة أمريكية أثناء تخرجها من جامعة هارفارد، إدارة الجامعة على حرمان 13 طالبًا من المؤيدين للفلسطينيين من حضور الحفل.

وقالت الطالبة شروتي كمار خريجة بجامعة هارفارد، "في هذا الفصل الدراسي أصبحت حريتنا بالتعبير، وتعبيرنا عن تضامنا، أفعالًا خاضعة للعقاب، ما جعل تخرجنا غير مؤكد".

طالبة في جامعة هارفارد الأمريكية تندد بتقييد حرية التعبير التي فرضتها الجامعة خاصة بما يتعلق بدعم فلسطين. pic.twitter.com/TKnL0kqhfa — الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) May 28, 2024

وأضافت الطالبة الأمريكية، "بينما أقف أمامكم اليوم لا يسعني إلا أن أذكر زملائي الطلاب الـ13 في دفعة تخرجي عام 2024 الذين لم يتخرجوا اليوم، أشعر بخيبة أمل كبيرة من عدم التسامح، وحق العصيان المدني في الحرم الجامعي".

وأوضحت أن أكثر من 1500 طالب، وما يقرب من 500 من موظفي أعضاء هيئة التدريس، قدموا التماس، "ارفعوا الأصوات جميعًا ضد الأصوات غير المسبوقة".

ولفتت إلى أنه بصفتها أمريكية وخريجة جامعة هارفارد، فإنها ترى أن ما يحدث في الحرب الجامعي يتعلق بالحرية، والحقوق المدنية، والدفاع عن المبادئ الديمقراطية.

وقال شروتي "الطلاب رفعوا أصواتهم هيئة التدريس رفعت صوتها، يا جامعة هارفارد هل تسمعيننا؟ نحن في حالة من الانقسام الشديد والخلاف الكبير في مجتمعنا حول الأحداث في غزة، أرى الألم والاضطراب والقلق في جميع أنحاء الحرم الجامعي".

وقرر مجلس إدارة جامعة هارفارد، قرر رفض منح درجات علمية ل13ـ طالبا لمشاركتهم في مخيم مؤيد لفلسطين في الحرم الجامعي.