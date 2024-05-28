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BBC

الأونروا: تقديم المساعدات في غزة بات شبه مستحيل

11:11 ص الثلاثاء 28 مايو 2024

الأونروا

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(وكالات)

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، إن نحو مليون فلسطيني نزحوا من مدينة رفح في الأسابيع الثلاثة الماضية، منذ بدء الاجتياح الإسرائيلي للمدينة الجنوبية.

وأفادت الأونروا، أن تقديم المساعدة والحماية أصبح أمرًا شبه مستحيل في قطاع غزة.

ووسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمليتها في مدينة رفح والتي بدأتها قبل أسابيع قائلة عنها إنها ستكون "محدودة".

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين غربي رفح، ما أدى لاندلاع النيران داخل المخيمات واستشهاد العشرات.

وكانت مدينة رفح تضم قرابة 1.7 مليون نازح، تركوا منازلهم شمالي غزة بعدما حددت قوات الاحتلال الجنوب بصفته منطقة آمنة.

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