بعد مجزرة مخيمات رفح.. أول دولة تحظر عبور الأسلحة إلى إسرائيل من مطاراتها

وكالات

قال مراسل الجزيرة، إن إقليم والونيا الناطق بالفرنسية في بلجيكا يحظر عبور الأسلحة إلى إسرائيل عبر مطاراته.

كان المفوض الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك، قال إن صور قصف رفح تشير إلى عدم حدوث تغيير واضح في أساليب الحرب الإسرائيلية.

وأضاف المفوض الأممي لحقوق الإنسان، أن ضربة يوم الأحد في رفح تؤكد مرة أخرى حرفيا أنه لا يوجد مكان آمن في غزة.

وتابع: "نشعر بالرعب تجاه فقدان مزيد من الأرواح إثر الغارة على مخيم للنازحين".

كان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أسامة حمدان قال، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل لليوم 234 عدوانه الهمجي على أهلنا في غزة.

وأضاف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية، أن الاحتلال قتل وأعدم أكثر من 36 ألفا من أبنائنا إضافة إلى أكثر من 81 ألف جريح، موضحا أن آخر مجازر الاحتلال كانت محرقة الخيام التي استهدفت آلاف النازحين في مخيمهم برفح.

وتابع حمدان، أن مجزرة رفح الأخيرة جزء من مسار حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، مضيفا أن المجزرة الأخيرة في رفح تنفي ادعاء الاحتلال أن هناك أماكن آمنة في قطاع غزة.

وأكمل حمدان، أن ادعاء الاحتلال وجود مسلحين في مكان المجزرة أثناء تنفيذها ادعاء كاذب، مشيرا إلى أن حماس تحمل الإدارة الأمريكية ورئيسها بايدن شخصيا المسؤولية الكاملة عن مجزرة رفح.

وأوضح القيادي في حماس، أن الجريمة الصهيونية في رفح دليل واضح على استخفاف الاحتلال بكل القوانين، موضحا "أنه طوال 234 يوما من الحرب النازية لم يحقق الاحتلال أيا من أهدافه سوى جرائم الإبادة الجماعية".

واختتم، أن الاحتلال لن يستعيد أسراه من المقاومة إلا وفق شروطها التي قدمتها للوسطاء في مصر وقطر.