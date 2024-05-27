أونروا: مشاهد رفح مروعة والضحايا بينهم أطفال ونساء قضوا حرقا

وكالات

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن مشاهد مجزرة رفح مروعة والقتلى بينهم أطفال ونساء يعيشون في ملاجئ مؤقتة بعضهم أحرق حتى الموت.

وأضاف المفوض العام للوكالة، أن هناك صعوبة كبيرة في التواصل مع فرقنا برفح وبعض موظفينا في عداد المفقودين، موضحا أننا نفعل ما بوسعنا لمواصلة تقديم المساعدات ولكن مع مرور الوقت يصبح الأمر شبه مستحيل.

كان البيت الأبيض، قال إن الصورة التي أعقبت الغارة الإسرائيلية على رفح مدمرة.

وأضاف البيت الأبيض، أنه يتواصل مع جيش الاحتلال الإسرائيلي والشركاء على الأرض لتقييم ما حدث في رفح أمس.

وقال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أسامة حمدان، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل لليوم 234 عدوانه الهمجي على أهلنا في غزة.

وأضاف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية، أن الاحتلال قتل وأعدم أكثر من 36 ألفا من أبنائنا إضافة إلى أكثر من 81 ألف جريح، موضحا أن آخر مجازر الاحتلال كانت محرقة الخيام التي استهدفت آلاف النازحين في مخيمهم برفح.

وتابع حمدان، أن مجزرة رفح الأخيرة جزء من مسار حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، مضيفا أن المجزرة الأخيرة في رفح تنفي ادعاء الاحتلال أن هناك أماكن آمنة في قطاع غزة.

وأكمل حمدان، أن ادعاء الاحتلال وجود مسلحين في مكان المجزرة أثناء تنفيذها ادعاء كاذب، مشيرا إلى أن حماس تحمل الإدارة الأمريكية ورئيسها بايدن شخصيا المسؤولية الكاملة عن مجزرة رفح.

وأوضح القيادي في حماس، أن الجريمة الصهيونية في رفح دليل واضح على استخفاف الاحتلال بكل القوانين، موضحا "أنه طوال 234 يوما من الحرب النازية لم يحقق الاحتلال أيا من أهدافه سوى جرائم الإبادة الجماعية".

واختتم، أن الاحتلال لن يستعيد أسراه من المقاومة إلا وفق شروطها التي قدمتها للوسطاء في مصر وقطر.