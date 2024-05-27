المقاومة تنشر فيديو يرصد الخسائر في صفوف اللواء 104 الإسرائيلي

وكالات

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مقطع فيديو جديد يتناول ما حققته من خسائر في صفوف اللواء 104 الإسرائيلي، والذي يعرف باسم "أعقاب الفولاذ".

"علامات أحذية جنود القسام لا تزال بارزة في وجوهكم"



كتائب القسام تعرض مقطعاً يتناول ما حققته من خسائر في صفوف اللواء 104 الإسرائيلي، والذي يعرف باسم "أعقاب الفولاذ".



هذا اللواء الذي ظهر يستعرض بمدرعاته عند الحدود الفلسطينية المصرية. pic.twitter.com/tjrn37XzPX — رضوان الأخرس (@rdooan) May 27, 2024

كان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قال إن مشاهد مجزرة رفح مروعة والقتلى بينهم أطفال ونساء يعيشون في ملاجئ مؤقتة بعضهم أحرق حتى الموت.

وأضاف المفوض العام للوكالة، أن هناك صعوبة كبيرة في التواصل مع فرقنا برفح وبعض موظفينا في عداد المفقودين، موضحا أننا نفعل ما بوسعنا لمواصلة تقديم المساعدات ولكن مع مرور الوقت يصبح الأمر شبه مستحيل.

وقال البيت الأبيض، إن الصورة التي أعقبت الغارة الإسرائيلية على رفح مدمرة.

وأضاف البيت الأبيض، أنه يتواصل مع جيش الاحتلال الإسرائيلي والشركاء على الأرض لتقييم ما حدث في رفح أمس.