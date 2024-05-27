لابيد: نتنياهو مسؤول عن أكبر إخفاق للشعب اليهودي منذ المحرقة

وكالات

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مسؤول عن أكبر إخفاق للشعب اليهودي منذ المحرقة.

وأضاف لابيد، أن رئيس الحكومة فشل في أداء مهمته وهذه الحكومة غير شرعية، قائلا: "نتنياهو لماذا ما زلت رئيسا للحكومة وأنت مسؤول عن أكبر إخفاق في تاريخنا؟.

وتابع موجها رسالته إلى نتنياهو قائلا: "أنت غير مؤهل لتبقى رئيسا للحكومة، ووزراء حكومتك يسرقون المال العام ويسببون المشاكل ويدمرون مستقبل أبنائنا".

كان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إنه غير مستعد لإنهاء الحرب قبل تحقيق كل أهدافها ولن يرفع علم الاستسلام وسوف يواصل القتال حتى إحراز النصر.

وأضاف نتنياهو، أنه يسمع أصواتا تنكر القدرة على تحقيق النصر: "وأقول لها إن الهدف هزيمة حماس وإعادة الأسرى"، مشيرا إلى أنه التقى عائلات الأسرى هذا الصباح ووعدهم أنه لن يدخر جهدا من أجل إعادة ذويهم إلى بيوتهم.

وتابع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، "منذ نهاية ديسمبر وصلتني 5 مطالبات من طاقم المفاوضات لتوسيع صلاحياته ووافقت عليها"، موضحا أن السنوار هو العائق الوحيد أمام إطلاق سراح الأسرى وليس هو.

وأكمل نتنياهو، أن السنوار يطالب إسرائيل بشروط استسلامية تشكل خطرا على وجودها، مشيرا إلى أنه يجب توجيه الضغط على حماس وإسرائيل تفعل ذلك وتقاتل بقوة في شمال القطاع ووسطه وجنوبه.

وأوضح نتنياهو، وقع خطأ كارثي أمس في رفح ونجري تحقيقا فيه.