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المرشد الإيراني يوكل مسؤولية ملف المفاوضات إلى علي شمخاني

05:00 م الإثنين 27 مايو 2024

على خامئني

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(وكالات)

أوكل المرشد الإيراني علي خامئني، اليوم الاثنين، ملف المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، وذلك حسبما نقلت قناة "العربية".

وشمخاني هو مسؤول من أصول عربية أهوازية، وكان سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي حتى مايو من العام الماضي، إضافة إلى تمثيله للمرشد الإيراني في المجلس لمدة 10 سنوات.

وكانت مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني، قد توقفت بعد سعي الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس جو بايدن لاستئنافها بعدما قام دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق وفرض عقوبات على طهران.

علي خامئني علي شمخاني المفاوضات المرشد الإيراني الأمن القومي الإيراني
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