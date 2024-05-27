إعلان

BBC

مسؤول إسرائيلي: لا يمكن التوصل إلى تهدئة في ظل تواجد الحكومة الحالية

04:43 م الإثنين 27 مايو 2024

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن مسؤول إسرائيلي بملف الأسرى بالجيش الإسرائيلي، قوله، إنه لا يمكن إبرام صفقة تعيد الأسرى المحتجزين في ظل تواجد الحكومة الحالية.

ويعارض عدد من وزراء حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الدخول في مفاوضات لتبادل الأسرى مع حركة حماس، منهم وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، والذين يطالبوا باحتلال قطاع غزة بشكل كامل والقضاء الكامل على حركة حماس وتهجير الفلسطينيين من داخل القطاع.

وتستأنف مفاوضات تبادل الأسرى الأسبوع القادم في قطر حيث يسافر وفدي حماس وإسرائيل إلى الدوحة من أجل طرح وجهات النظر حول مقترح التهدئة.

إسرائيل الجيش الإسرائيلي الأسرى بنيامين نتنياهو
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
المرشد الإيراني يوكل مسؤولية ملف المفاوضات إلى علي شمخاني

إعلان

إعلان

* المتحدث العسكري: استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين على الشريط الحدودي برفح
* بعد قرار المركزي.. المالية تواصل خفض أسعار الفائدة على أذون الخزانة
* الطقس.. "الأرصاد" تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة