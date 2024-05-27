مسؤول إسرائيلي: لا يمكن التوصل إلى تهدئة في ظل تواجد الحكومة الحالية

(وكالات)

نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن مسؤول إسرائيلي بملف الأسرى بالجيش الإسرائيلي، قوله، إنه لا يمكن إبرام صفقة تعيد الأسرى المحتجزين في ظل تواجد الحكومة الحالية.

ويعارض عدد من وزراء حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الدخول في مفاوضات لتبادل الأسرى مع حركة حماس، منهم وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، والذين يطالبوا باحتلال قطاع غزة بشكل كامل والقضاء الكامل على حركة حماس وتهجير الفلسطينيين من داخل القطاع.

وتستأنف مفاوضات تبادل الأسرى الأسبوع القادم في قطر حيث يسافر وفدي حماس وإسرائيل إلى الدوحة من أجل طرح وجهات النظر حول مقترح التهدئة.