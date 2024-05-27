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BBC

حكومة الاحتلال تكشف عن نتائج التحقيقات الأولية لقصف خيام النازحين

04:00 م الإثنين 27 مايو 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي أرشيفية

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(وكالات)

قالت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، في بيان لها، إن النتائج الأولية لتحقيق قصف خيام النازحين في مدينة رفح، تشير إلى مقتل المدنيين جراء اندلاع حريق وقع بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مقرات حركة حماس.

وكانت المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية الميجر جنرال يفعات تومريروشالمي، قد صرحت في وقت سابق اليوم، أن التحقيقات جارية بشأن الغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح أمس.

وأعربت المسؤولة الإسرائيلية، عن أسفها جراء تلك الواقعة، واصفة الهجمات بـ "الجسيمة".


وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، غارات على مناطق الخيام التي تأوي النازحين في مدينة رفح، ما أدى لاندلاع حريق داخل المخيمات واستشهاد العشرات بينهم أطفال.

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