مسؤولة أممية تتهم الدول الأعضاء بمجلس الأمن بعرقلة قرارات محكمة العدل

(وكالات)

قالت مقررة الأمم المتحدة بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي، اليوم الاثنين، إن المجازر التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة كان يمكن إيقافها، مضيفة أنها مستمرة بسبب استمرار إسرائيل في الإفلات من العقاب.

واتهمت ألبانيزي، الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بعرقلة تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، مضيفة أنه لا توجد قدرة لتنفيذ تلك القرارات في الوقت الحالي.

وعلقت ألبانيزي، على هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين في مدينة رفح، أمس الأحد، قائلة إن حادثة رفح "هي الأكثر ترويعًا للمدنيين داخل قطاع غزة".