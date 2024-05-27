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أبو الغيط يدعو إلى تقديم المسؤولين عن قصف مخيم نازحين في رفح للعدالة الدولية

02:54 م الإثنين 27 مايو 2024

أحمد أبو الغيط

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القاهرة - (د ب أ)

استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الإثنين، القصف الإسرائيلي لمخيم النازحين التابع للأونروا في منطقة رفح مساء أمس.

وقال أبو الغيط ، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" اليوم : "للأسف يستمر مسلسل جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بقصف مخيم النازحين التابع للأونروا في منطقة رفح مساء أمس".

وأضاف: "نقدم هذه الجريمة الجديدة للمحاكم الدولية حتى يتعزز لدى هيئاتها ملف الأدلة التي تستوجب أن يكون المسؤولون عن هذه الجرائم مطلوبين فعليًا للعدالة الدولية".

وقتل 35 شخصا على الأقل في غارة جوية شنتها إسرائيل بالقرب من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة استهدفت خياما للنازحين الفلسطينيين، وفقا لما قاله مسعفون فلسطينيون ليل الأحد.

أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية قصف مخيم نازحين الأونروا
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