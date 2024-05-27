إعلان

BBC

مجلس الحرب الإسرائيلي يبحث مستجدات صفقة التبادل

01:25 م الإثنين 27 مايو 2024

مجلس الحرب الإسرائيلي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

بحث مجلس الحرب الإسرائيلي مساء أمس الأحد نتائج المستجدات الأخيرة على صفقة التبادل واستمرار العملية العسكرية في رفح، وذلك بعد محادثات أجراها رئيس الموساد دافيد برنياع في باريس مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ورئيس الوزراء القطري.

ولم يصدر عن الجلسة أي قرار.

وكان مسؤول إسرائيلي قد أعلن السبت نية الحكومة لاستئناف المحادثات "هذا الأسبوع".

ولم يُدل المسؤول الإسرائيلي بمزيد من التفاصيل حول الاتفاق، لكنّ وسائل إعلام إسرائيلية نقلت أنّ رئيس الموساد وافق خلال اجتماعات في باريس مع الوسيطين الأمريكي والقطري على إطار جديد للمفاوضات المتوقفة.

غير أنّ أسامة حمدان القيادي في حماس نفى أيّ علم لحركته بالمساعي الجارية لاستئناف المفاوضات.

يأتي هذا في وقت تستمر فيه تظاهرات الإسرائيليين ومن ضمنهم أقارب أسرى في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عنهم.

مجلس الحرب الإسرائيلي دافيد برنياع المخابرات المركزية الأمريكية إسرائيل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مناورات الأسد المتأهب.. جيوش 33 دولة تنهي تدريبًا يحاكي الهجوم على منظمات إرهابية

إعلان

إعلان

* بعد قرار المركزي.. المالية تواصل خفض أسعار الفائدة على أذون الخزانة
* الطقس.. "الأرصاد" تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة
* تعذر رؤية الهلال بهذه الدول.. مركز الفلك يكشف مفاجأة بشأن موعد عيد الأضحى
* بيان رسمي.. البترول تكشف: هل سحبت إيني سفينة الحفر من حقل ظهر؟