مجلس الحرب الإسرائيلي يبحث مستجدات صفقة التبادل

وكالات

بحث مجلس الحرب الإسرائيلي مساء أمس الأحد نتائج المستجدات الأخيرة على صفقة التبادل واستمرار العملية العسكرية في رفح، وذلك بعد محادثات أجراها رئيس الموساد دافيد برنياع في باريس مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ورئيس الوزراء القطري.

ولم يصدر عن الجلسة أي قرار.

وكان مسؤول إسرائيلي قد أعلن السبت نية الحكومة لاستئناف المحادثات "هذا الأسبوع".

ولم يُدل المسؤول الإسرائيلي بمزيد من التفاصيل حول الاتفاق، لكنّ وسائل إعلام إسرائيلية نقلت أنّ رئيس الموساد وافق خلال اجتماعات في باريس مع الوسيطين الأمريكي والقطري على إطار جديد للمفاوضات المتوقفة.

غير أنّ أسامة حمدان القيادي في حماس نفى أيّ علم لحركته بالمساعي الجارية لاستئناف المفاوضات.

يأتي هذا في وقت تستمر فيه تظاهرات الإسرائيليين ومن ضمنهم أقارب أسرى في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عنهم.