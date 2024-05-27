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كوريا الشمالية تستعد لإطلاق قمر اصطناعي جديد للتجسس العسكري

11:08 ص الإثنين 27 مايو 2024

كوريا الشمالية

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بيونج يانج - (ا ف ب)

ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، الاثنين، أن كوريا الشمالية تستعد لوضع قمر اصطناعي جديد للتجسس العسكري في المدار.

تستعد بيونج يانج لوضع قمر اصطناعي جديد للتجسس العسكري في المدار، حسبما ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء الاثنين.

ويعتقد خفر سواحل اليابان أن نافذة الإطلاق التي تستمر ثمانية أيام قد فتحت للتو، مع إشعار من كوريا الشمالية يحدد ثلاث مناطق خطر بحري قرب شبه الجزيرة الكورية وجزيرة لوزون الفيليبينية، حيث يمكن أن يسقط حطام من الصاروخ الحامل للقمر الاصطناعي.

وقال الجيش الكوري الجنوبي، الجمعة، إنه يشتبه في أن كوريا الشمالية تخطط لإطلاق قمر اصطناعي جديد للتجسس العسكري، وذلك قبل أول اجتماع ثلاثي منذ خمس سنوات بين سيول وبكين وطوكيو في كوريا الجنوبية الاثنين.

ورصِدت أدلة على استعدادات لإطلاق قمر اصطناعي في مقاطعة ثونغتشانغ-ري في كوريا الشمالية، حيث يوجد موقع سوهاي للإطلاق.

وانطلاقا من هذا الموقع، أطلقت كوريا الشمالية ثلاثة أقمار اصطناعية، آخرها فقط وضع في المدار بشكل صحيح في تشرين الثاني/نوفمبر. وبحسب بيونج يانج، فإن هذا القمر الاصطناعي يوفر خصوصا صورا لمواقع عسكرية أمريكية وكورية جنوبية.

وفي ديسمبر، أشارت بيونج يانج إلى رغبتها في إطلاق ثلاثة أقمار اصطناعية إضافية للتجسس في عام 2024.

هذا المحتوى من

AFP
كوريا الشمالية بيونج يانج التجسس العسكري قمر اصطناعي
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