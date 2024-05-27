إسبانيا تعترف غدًا بفلسطين كدولة مستقلة

(وكالات)

صرح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الاثنين، أن بلاده ستعترف رسميًا غدًا بفلسطين كدولة مستقلة كاملة السيادة، مشيرًا إلى الاعتراف سيكون رفقة النرويج وأيرلندا.

ونوه ألباريس، إلى إلزامية جميع قرارات محكمة العدل الدولية لكافة الأطراف، مطالبًا إسرائيل بوقف العملية العسكرية البرية في مدينة رفح.

وقال ألباريس، إنه سيطلب من وزراء الدول الأوروبية دعم عمل محكمة العدل الدولية حتى تطبقه إسرائيل.

وطالب وزير الخارجية الإسباني، بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة.

واتهم ألباريس، إسرائيل بتعمد تجاوز القرارات الدولية، مشيرًا إلى أن قصف خيام النازحين في رفح حدث بعد قرار محكمة العدل الدولية.