وزير الخارجية النرويجي: أحداث العنف في الضفة ستنتهي بإعلان دولة فلسطينية

(وكالات)

صرح وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، اليوم الاثنين، إنه يوجد دول أوروبية أخرى تنظر في إمكانية الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة.

وأعرب إيدي، عن أمله في أن تحذو باقي الدولة حذو النرويج، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي هو المناسب للاعتراف بفلسطين.

وأفاد إيدي، أن النرويج تعمل في الوقت الحالي على وضع خطة "سلام" تلبي مطالب الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى إطلاق النار بشكل فوري.

وأضاف إيدي، أن الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة "جزء من مسار يعمل على الوصول إلى عملية سلام في الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أن أحداث العنف المتكررة في الضفة الغربية على أيدي المستوطنين الإسرائيلي ستنتهي بإقامة دولة فلسطينية.



