بعد سقوط شهداء وجرحى.. الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل استهدفت رفح الفلسطينية عمدًا

مصراوي

أصدرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الإثنين، بيانا، اتهمت خلاله الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مركز للنازحين عمدًا في مدينة رفح الفلسطينية.

وبحسب البيان، فإن ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لهذه المجزرة البشعة هو تحد لجميع قرارات الشرعية الدولية.

ووفقا للبيات، فإن الرئاسة الفلسطينية اتهمت القوات الإسرائيلية باستهداف خيام النازحين في رفح بشكل متعمد، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة وقف استهداف مدينة رفح وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

يذكر أن وزارة الصحة في غزة، قد أكدت فجر الإثنين استشهاد 35 شخصا على الأقل وإصابة عشرات آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مركزا للنازحين قرب مدينة رفح.

وأطلقت قوات الاحتلال من جديد النار من الطيران المروحي بشكل متواصل ومكثف جنوبي مدينة غزة.

وأعلن الاحتلال اغتياله قياديين في حماس، هما: "ياسين ربيعة، وخالد النجار" في الهجوم على رفح الفلسطينية.

وتم تنفيذ الهجوم في منطقة تل السلطان شمال غرب مدينة رفح الفلسطنيية بناءً على معلومات استخباراتية.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مقاتلات حربية إسرائيلية استهدفت قبل قليل مجمعا لحماس في رفح.

وفي بيان صدر عن جيش الاحتلال عقب المجزرة التي نفذها في شمال غربي مدينة رفح وسقط ضحيتها عشرات الشهداء من النساء والأطفال، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الهجوم على رفح جاء وفقا للقانون الدولي وجرى باستخدام أسلحة دقيقة.

وتابع جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه استخدم في الهجوم ذخائر دقيقة ونفذه على أساس معلومات استخباراتية.