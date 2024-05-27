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BBC

العثور على السفير الفرنسي ميتا بمقر إقامته في كولومبو

02:39 ص الإثنين 27 مايو 2024

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وكالات

أعلنت وزارة الخارجية السريلانكية، اليوم الأحد، العثور على السفير الفرنسي لدى سريلانكا وجزر المالديف جان فرانسوا باكتيت متوفي في مقر إقامته في كولومبو، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

ولم تحدد الوزارة في بيانها سبب وفاة الدبلوماسي الفرنسي، في حين ذكرت صحيفة "ديلي ميرور"، أن سبب وفاة باكتيت البالغ من العمر 53 عاما كان أزمة قلبية.

وقال المتحدث باسم الشرطة دي جي نيهال ثالدوا، إنه تم العثور على السفير متوفيا في مقر إقامته هذا الصباح، وتبين أن السفير لم يخرج من غرفته اليوم، وعند فحصه وجد متوفي.

وتحقق شرطة ويليكادا في الحادث، ومن المقرر إجراء تشريح للجثة.

كولومبو وزارة الخارجية السريلانكية السفير الفرنسي لدى سريلانكا جان فرانسوا باكتيت
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