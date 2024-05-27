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البرلمان الأوروبي: كم عدد المجازر التي يجب أن تحدث لنفرض عقوبات على إسرائيل

02:29 ص الإثنين 27 مايو 2024

فلسطين

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وكالات

قال عضو البرلمان الأوروبي مانون أوبري، إن ‏المشاهد التي حدثت في رفح جراء القصف المتعمد لا يمكن وصفها وحدثت بعد يومين من حكم محكمة العدل الدولية بوقف الحرب في رفح.

وتابع: "كم عدد المجازر التي يجب أن تحدث لنفرض عقوبات على "إسرائيل".

وأشار إلى أنه يجب حظر بيع الأسلحة "لإسرائيل" والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مقاتلات حربية إسرائيلية استهدفت قبل قليل مجمعا لحماس في رفح.

وفي بيان صدر عن جيش الاحتلال عقب المجزرة التي نفذها في شمال غربي مدينة رفح وسقط ضحيتها عشرات الشهداء من النساء والأطفال، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الهجوم على رفح جاء وفقا للقانون الدولي وجرى باستخدام أسلحة دقيقة.

وتابع جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه استخدم في الهجوم ذخائر دقيقة ونفذه على أساس معلومات استخباراتية.

مانون أوبري لبرلمان الأوروبي لسطين فح زة سرائيل
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