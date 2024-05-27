بعد الهجوم على رفح الفلسطينية.. ماذا قال البيت الأبيض؟

كتب- محمد فتحي:

أكد المتحدث باسم البيت الأبيض، أنهم على علم بالهجوم على رفح الفلسطينية، لافتا إلى أنه جار جمع المزيد من التقارير حول الأمر، وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن جيش الاحتلال أعلن اغتياله قياديين في حماس، هما: "ياسين ربيعة، وخالد النجار" في الهجوم على رفح الفلسطينية.

وتم تنفيذ الهجوم في منطقة تل السلطان شمال غرب مدينة رفح الفلسطنيية بناءً على معلومات استخباراتية.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مقاتلات حربية إسرائيلية استهدفت قبل قليل مجمعا لحماس في رفح.

وفي بيان صدر عن جيش الاحتلال عقب المجزرة التي نفذها في شمال غربي مدينة رفح وسقط ضحيتها عشرات الشهداء من النساء والأطفال، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الهجوم على رفح جاء وفقا للقانون الدولي وجرى باستخدام أسلحة دقيقة.

وتابع جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه استخدم في الهجوم ذخائر دقيقة ونفذه على أساس معلومات استخباراتية.