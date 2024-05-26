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BBC

حماس: الاحتلال تجاهل قرار العدل الدولية بارتكابه مجزرة رفح

11:22 م الأحد 26 مايو 2024

قصف رفح

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وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة بشعة بحق النازحين غرب مدينة رفح في تحد وتجاهل لقرار محكمة العدل الدولية.

وحمّلت الحركة الإدارة الأمريكية والرئيس جو بايدن بشكل خاص المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة، وطالبت بالتطبيق الفوري والعاجل لقرارات محكمة العدل الدولية والضغط من أجل وقف المجزرة الإسرائيلية المستمرة برفح.

كان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، قال إن جيش الاحتلال قصف أكثر من 10 مراكز نزوح تابعة للأونروا خلال الساعات الماضية.

وأضاف المكتب الإعلامي في مؤتمر أمام مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة، إن مناطق ومراكز النزوح المستهدفة هي مناطق اعتبرها الاحتلال الإسرائيلي آمنة.

وتابع، أن أكثر من 30 شهيدا إثر القصف الإسرائيلي لمخيم للنازحين شمال غربي رفح، موضحا أن رسالة الاحتلال من استهداف مراكز نزوح هي أن المحرقة ضد الفلسطينيين مستمرة.

وحث المكتب الإعلامي الحكومي بغزة محكمة العدل الدولية والمنظمات الحقوقية على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

مجزرة رفح قصف رفح الاحتلال الإسرائيلي العدل الدولية
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