المكتب الإعلامي بغزة: أكثر من 30 شهيدا في مجزرة رفح

وكالات

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن جيش الاحتلال قصف أكثر من 10 مراكز نزوح تابعة للأونروا خلال الساعات الماضية.

وأضاف المكتب الإعلامي في مؤتمر أمام مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة، إن مناطق ومراكز النزوح المستهدفة هي مناطق اعتبرها الاحتلال الإسرائيلي آمنة.

وتابع، أن أكثر من 30 شهيدا إثر القصف الإسرائيلي لمخيم للنازحين شمال غربي رفح، موضحا أن رسالة الاحتلال من استهداف مراكز نزوح هي أن المحرقة ضد الفلسطينيين مستمرة.

وحث المكتب الإعلامي الحكومي بغزة محكمة العدل الدولية والمنظمات الحقوقية على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.