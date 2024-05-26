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BBC

مجزرة جديدة.. الاحتلال يقصف خيام النازحين في رفح

10:25 م الأحد 26 مايو 2024

قصف رفح

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وكالات
أكد مراسل الجزيرة، أن طائرات جيش الاحتلال قصفت مخيما للنازحين شمال غربي رفح بأكثر من 8 صواريخ، مؤكدا أن من كانوا داخل الخيام احترقوا، وأن حصيلة الشهداء حتى الآن 27 فضلا عن عشرات المصابين.
وشدد المراسل على أن طواقم الدفاع المدني غير قادرة على إخماد الحرائق.
كان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال إن عدم تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية سيزيد من ضعف النظام العالمي.
وأضاف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن حل الدولتين ليس تنازلا مؤلما كما تعتقد إسرائيل، مطالبا من إسرائيل أن تحترم بالكامل أمر محكمة العدل الدولية بشأن رفح.
وتابع بوريل، أن مجلس الشؤون الخارجية سيناقش غدا بشكل موسع الوضع في غزة بحضور مصر وقطر والسعودية والأردن، مشيرا إلى أن احترام القانون الدولي ليس خيارا وتجاهل قرار محكمة العدل سيكون مخالفا للنظام العالمي.

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