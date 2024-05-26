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BBC

واشنطن تدرس فرض عقوبات على إسرائيليين هاجموا مساعدات لغزة

10:12 م الأحد 26 مايو 2024

شاحنات مساعدات

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وكالات

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي قوله، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس فرض عقوبات على إسرائيليين ضالعين بهجمات على شاحنات مساعدات كانت متجهة لقطاع غزة.

كان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال إن عدم تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية سيزيد من ضعف النظام العالمي.

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن حل الدولتين ليس تنازلا مؤلما كما تعتقد إسرائيل، مطالبا من إسرائيل أن تحترم بالكامل أمر محكمة العدل الدولية بشأن رفح.

وتابع بوريل، أن مجلس الشؤون الخارجية سيناقش غدا بشكل موسع الوضع في غزة بحضور مصر وقطر والسعودية والأردن، مشيرا إلى أن احترام القانون الدولي ليس خيارا وتجاهل قرار محكمة العدل سيكون مخالفا للنظام العالمي.

شاحنات المساعدات مساعدات غزة الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى
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