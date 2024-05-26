إعلان

BBC

بوريل: حل الدولتين ليس تنازلا مؤلما كما تعتقد إسرائيل

10:07 م الأحد 26 مايو 2024

جوزيب بوريل

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن عدم تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية سيزيد من ضعف النظام العالمي.

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن حل الدولتين ليس تنازلا مؤلما كما تعتقد إسرائيل، مطالبا من إسرائيل أن تحترم بالكامل أمر محكمة العدل الدولية بشأن رفح.

وتابع بوريل، أن مجلس الشؤون الخارجية سيناقش غدا بشكل موسع الوضع في غزة بحضور مصر وقطر والسعودية والأردن، مشيرا إلى أن احترام القانون الدولي ليس خيارا وتجاهل قرار محكمة العدل سيكون مخالفا للنظام العالمي.

الاتحاد الأوروبي محكمة العدل الدولية جوزيب بوريل إسرائيل غزة رفح
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
واشنطن تدرس فرض عقوبات على إسرائيليين هاجموا مساعدات لغزة

إعلان

إعلان

* وزير الكهرباء يعتذر للشعب المصري.. تعرف على التفاصيل
* 40 صورة لنجوم كرة القدم والشخصيات العامة في عزاء شقيق هاني أبو ريدة
الأرصاد: أمطار تمتد للقاهرة والوجه البحري
* قرار عاجل من النيابة بشأن البلوجر هدير عبدالرازق
منخفض خماسيني قوي.. الأرصاد تحذر من موجة حارة جديدة
* "كنت بقتلهم وبعدين آكل سمك".. اعترافات مثيرة لـ"سفاح التجمع"