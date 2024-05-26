بوريل: حل الدولتين ليس تنازلا مؤلما كما تعتقد إسرائيل

وكالات

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن عدم تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية سيزيد من ضعف النظام العالمي.

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن حل الدولتين ليس تنازلا مؤلما كما تعتقد إسرائيل، مطالبا من إسرائيل أن تحترم بالكامل أمر محكمة العدل الدولية بشأن رفح.

وتابع بوريل، أن مجلس الشؤون الخارجية سيناقش غدا بشكل موسع الوضع في غزة بحضور مصر وقطر والسعودية والأردن، مشيرا إلى أن احترام القانون الدولي ليس خيارا وتجاهل قرار محكمة العدل سيكون مخالفا للنظام العالمي.