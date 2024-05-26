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BBC

جيش الاحتلال: نواصل العمل لإعادة 125 أسيرا

09:01 م الأحد 26 مايو 2024

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري

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وكالات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، أن قوات الاحتلال تواصل العمل ضد عناصر حماس بشكل دقيق في رفح.

وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي، أن قوات جيش الاحتلال تواصل القتال في مختلف أنحاء قطاع غزة، مشيرا إلى مواصلة العمل عبر كل الطرق لإعادة 125 أسيرا في غزة.

وتابع المتحدث، أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تقوم بإطلاق الصواريخ من المناطق التي نقترب منها.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن متظاهرين يحتجون أمام وزارة الدفاع في تل أبيب قبيل انعقاد مجلس الحرب ويطالبون بإبرام صفقة تبادل.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الحرب مفاوضات التبادل بعد المباحثات الأخيرة في باريس.

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