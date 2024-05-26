خلاف إسرائيلي حول مطلب "إنهاء الحرب" في المفاوضات

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن المنظومة الأمنية تعتقد أنه من الممكن التعامل مع طلب حركة حماس وقف إطلاق النار ضمن صفقة التبادل المحتملة.

وأضافت هيئة البث العبرية، أن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي قال قبيل انعقاد اجتماع مجلس الحرب إن نتنياهو لن يوافق على إنهاء الحرب، مضيفا أنه أعطى تفويضا واسعا لفريق التفاوض مرات عديدة، لكن "رئيس حركة حماس يحيى السنوار أصر على المطالبة بإنهاء الحرب"، وفق وصفه.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن التسريبات عن المفاوضين تؤدي "لتصلب موقف حماس وإضرار العائلات وتأخير إعادة الأسرى".

كان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري قال، إن قوات الاحتلال تواصل العمل ضد عناصر حماس بشكل دقيق في رفح.

وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي، أن قوات جيش الاحتلال تواصل القتال في مختلف أنحاء قطاع غزة، مشيرا إلى مواصلة العمل عبر كل الطرق لإعادة 125 أسيرا في غزة.

وتابع المتحدث، أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تقوم بإطلاق الصواريخ من المناطق التي نقترب منها.