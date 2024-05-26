فيديو.. لحظة فشل القبة الحديدية تصدي صواريخ حزب الله وسقوطها في كريات شمونة

وكالات

قالت مصادر عبرية، إن القبة الحديدية فشلت في التصدي لصواريخ حزب الله وسقوط بعضها في مستوطنة كريات شمونة.

كان حزب الله أفاد بأنه قصف ثكنات يفتاح وراميم وحبوشيت شمال إسرائيل بعشرات صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية.

وبدورها، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة شخصين في هجوم صاروخي من جنوب لبنان على منطقة كريات شمونة.

من جانبها، قالت مراسلة الجزيرة إن مسيّرة إسرائيلية أغارت على بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان.