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فيديو.. لحظة فشل القبة الحديدية تصدي صواريخ حزب الله وسقوطها في كريات شمونة

08:45 م الأحد 26 مايو 2024

لحظة فشل القبة الحديدية تصدي صواريخ حزب الله وسقوط

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وكالات

قالت مصادر عبرية، إن القبة الحديدية فشلت في التصدي لصواريخ حزب الله وسقوط بعضها في مستوطنة كريات شمونة.

كان حزب الله أفاد بأنه قصف ثكنات يفتاح وراميم وحبوشيت شمال إسرائيل بعشرات صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية.

وبدورها، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة شخصين في هجوم صاروخي من جنوب لبنان على منطقة كريات شمونة.

من جانبها، قالت مراسلة الجزيرة إن مسيّرة إسرائيلية أغارت على بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان.

القبة الحديدية إسرائيل حزب الله مستوطنة كريات شمونة جنوب لبنان
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