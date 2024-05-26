جالانت: كنا قريبين من اتفاق بشأن قانون التجنيد

وكالات

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، إن الجيش كان قريبا من اتفاق بشأن قانون التجنيد لكن تمسك كل طرف سياسي بموقفه مما عرقل المحادثات.

وأوضح وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، أن عضو مجلس الحرب بيني جانتس رفض تأييد قانون التجنيد قبل حسم موعد الانتخابات، مضيفا أن هذا تسييس لا يقبله.

قال مصدر إسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد، إنه مع احتمالات استئناف محادثات الأسرى هذا الأسبوع، ومع الضغط على إسرائيل من جانب محكمة العدل الدولية، يقوم الجيش الإسرائيلي بتعديل عمليته في رفح في المستقبل القريب.

وبحسب المصدر، الذي لم يتم الكشف عن هويته، فإن العملية مستمرة ولكن سوف يتم تنفيذها بأسلوب مقيد نسبيا الآن.