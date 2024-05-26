إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجولان

وكالات

أكد مراسل الجزيرة إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجولان المحتل، مشيرا إلى انفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء قرى بالقطاع الشرقي من جنوب لبنان.

وأضاف أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف محيط بلدة كفرشوبا ووادي برغز جنوبي لبنان.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق 15 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه شلومي في الجليل الغربي دون تسجيل إصابات، مضيفا أن الجيش هاجم مصدر إطلاق الصواريخ في الأراضي اللبنانية.

يأتي ذلك بعد إعلان حزب الله استهداف عدد من المواقع العسكرية شمال إسرائيل.